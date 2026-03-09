برلمانية : ذكرى يوم الشهيد تجسد قيم الوفاء والعرفان لأبناء مصر الأبطال

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره، وصونًا لمقدراته.

وقالت الأتربي إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء، تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من بطولات وتضحيات ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، مؤكدة أن دماء الشهداء كانت وما زالت أساس الحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وأضافت أن ذكرى يوم الشهيد تجسد قيم الوفاء والعرفان لأبناء مصر الأبطال، كما تعزز في نفوس الأجيال الجديدة معاني الانتماء والتضحية والعمل من أجل رفعة الوطن، مشددة على أن مصر لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تبقى رايتها مرفوعة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: نتوجه في هذا اليوم بتحية تقدير وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أروع معاني التضحية والفداء، وستظل بطولاتهم مصدر فخر وإلهام لكل المصريين، ودافعًا لمواصلة العمل من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره