1802 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقرية العاقولة بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العاقولة، ضمن مبادرة "جايين لأهالينا" لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية المهندس ابراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وقال وكيل الوزارة أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية تخصصية شملت 10 تخصصات وهي:(الباطنة – الأطفال – الجراحة العامة – الجلدية – النساء – تنظيم الأسرة - الأسنان – العظام - الرمد - الأنف والأذن).

وأضاف: تم توقيع الكشف الطبي على 1118 مواطن خلال يومي عمل القافلة، إلى جانب إجراء 176 تحليلًا طبيًا ما بين تحاليل الدم والطفيليات، و28 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن إقامة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 335 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أنه في إطار استدامة مبادرات الصحة العامة مثل "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، تم خلال القافلة إجراء 130 فحصًا طبيًا لعدد 65 مواطنًا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وجرى تحويل 12 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم الدواء والخدمات الطبية مجانًا لجميع المترددين على القافلة.