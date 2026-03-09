قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
1802 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقرية العاقولة بكفر الشيخ| صور

محمود زيدان

 نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العاقولة، ضمن مبادرة "جايين لأهالينا" لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية المهندس ابراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وقال وكيل الوزارة أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية تخصصية شملت 10 تخصصات وهي:(الباطنة – الأطفال – الجراحة العامة – الجلدية – النساء – تنظيم الأسرة - الأسنان – العظام - الرمد - الأنف والأذن).

وأضاف: تم توقيع الكشف الطبي على 1118 مواطن خلال يومي عمل القافلة، إلى جانب إجراء 176 تحليلًا طبيًا ما بين تحاليل الدم والطفيليات، و28 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن إقامة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 335 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أنه في إطار استدامة مبادرات الصحة العامة مثل "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، تم خلال القافلة إجراء 130 فحصًا طبيًا لعدد 65 مواطنًا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وجرى تحويل 12 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة،  بالإضافة إلى تقديم الدواء والخدمات الطبية مجانًا لجميع المترددين على القافلة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ صحة كفر الشيخ الصحة

أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

رابطة الاندية

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

الغندور

