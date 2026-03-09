قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات وبسعر مفاجأة إليك أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي
 

ينافس سامسونج وشاومي .. فيفو تغزو الأسوق بهاتف جديد| اعرف المواصفات 

إذ كنت تبحث عن هاتف بموصفت رائدة فمن المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo X300 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، وتشير التكهنات إلى أن الشركة قد تُطلق هاتف Vivo X300 Max بالتزامن معه. وعُرض هاتف X300 Max مؤخرًا في حقيبة عرض سرية خلال مؤتمر MWC 2026. 

بسعر مفاجأة.. إليك أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

أعلنت شركة هواوي عن سلسلة أساور هواوي باند 11 في الصين، وسيتم إطلاقها عالميا، وتستعد سلسلة هواوي باند 11 أيضا لدخول السوق الصينية.

 أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز ذكي قابل للارتداء، مما يشير إلى أنه سيكون متاحًا للبيع الرسمي للعملاء الصينيين قريبًا.

بسعر لن تصدقه وميزات لم يسبق لها مثيل إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق

بدأت التسريبات تكشف عن بعض ملامح جهاز هواوي ميت بوك نيو ، وتشير أحدثها إلى أن سعر هذا الجهاز سيكون على الأرجح أقل من سعر جهاز آبل. فبينما يتميز جهاز آبل بسعره المناسب، قد يكون جهاز ميت بوك من هواوي أرخص بكثير.

كشف المسرب على موقع ويبو @SuperDimensional أن هواوي قد تُصدر جهازين كمبيوتر يعملان بنظام HarmonyOS في النصف الأول من هذا العام، مع تغييرات كبيرة في الاسم.

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z1

كشفت شركة iQOO مؤخرًا عن العديد من التفاصيل المهمة حول هاتفها الجديد iQOO Z11 وذلك  خلال احتفالها بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها في الصين.

 وفي منشور جديد على منصة ويبو، شارك المُسرّب الموثوق Digital Chat Station بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف. إليكم أهم تفاصيله

هل هاتفك منهم ..تحديث OriginOS 6 يصل إلى تلك الأجهزة


تواصل شركة فيفو توسيع نطاق تحديث OriginOS 6 ليشمل المزيد من الأجهزة، ومن بين أحدث الأجهزة التي حصلت على التحديث هاتفا Vivo T3 وVivo T3 Pro وقد دخل هذان الهاتفان مرحلة التجربة في يناير، والآن، وبعد أسابيع، بدأ طرح التحديث رسميًا.

يحمل تحديث OriginOS 6 المبني على نظام Android 16 لهاتف Vivo T3 رقم الإصدار PD2346DF_EX_A_16.2.10.4.W30 ، بينما يحصل طراز Pro على التحديث برقم PD2404GF_EX_A_16.2.6.3.W30 . يُعد هذا التحديث كبيرًا نسبيًا بحجم تنزيل يتجاوز 4 جيجابايت. يُنصح بتنزيل هذه الحزم الكبيرة عبر اتصال Wi-Fi مستقر.

