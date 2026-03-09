تفاصيل سحب موديلات سيارات من الأسواق المصرية ‏

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملة أستدعاء لعدد من موديلات السيارات المتداولة في السوق المصري، وذلك بعد رصد عيوب تصنيع تتعلق بالوسائد الهوائية "الإيرباج"، والتي قد تمثل خطرا على سلامة السائقين والركاب حال وقوع حوادث.

وأوضح الجهاز، في بيانات رسمية صدرت خلال اليومين الماضيين، أن هذه الأعطال قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى حالات وفاة، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع وكلاء الشركات المصنعة.

وبحسب الجهاز، تشمل حملة الاستدعاء عددا من السيارات التابعة لعلامات مختلفة، حيث تتضمن سيارات جيب ودودج وكرايسلر من موديلات 2003 وحتى 2016، إضافة إلى بعض سيارات أوبل من موديلات 2007 وحتى 2019، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تصحيحية لضمان معالجة العيوب الفنية المرتبطة بمنظومة الوسائد الهوائية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مالكي السيارات المشمولة بالحملة يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة التابعة للوكلاء في مختلف المحافظات لإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي تتضمن استبدال الوسادة الهوائية مجانا بالكامل، كما تشمل الحملة تقديم خدمة تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت دون أي تكلفة إضافية.

وشدد الجهاز على أن جميع الإجراءات تتم دون تحميل المستهلكين أي رسوم أو مصروفات، موضحا أنه تم إخطار الجهاز من قبل الشركات المالكة للعلامات التجارية بكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمشكلة، إضافة إلى الخطوات التصحيحية التي يجري تنفيذها حاليا، وذلك في إطار الحرص على حماية حقوق المستهلك وضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي السيارات في السوق المصري.