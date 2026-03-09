قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
تفاصيل سحب موديلات سيارات من الأسواق المصرية ‏

كريم عاطف

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملة أستدعاء لعدد من موديلات السيارات المتداولة في السوق المصري، وذلك بعد رصد عيوب تصنيع تتعلق بالوسائد الهوائية "الإيرباج"، والتي قد تمثل خطرا على سلامة السائقين والركاب حال وقوع حوادث. 

وأوضح الجهاز، في بيانات رسمية صدرت خلال اليومين الماضيين، أن هذه الأعطال قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى حالات وفاة، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع وكلاء الشركات المصنعة.

وبحسب الجهاز، تشمل حملة الاستدعاء عددا من السيارات التابعة لعلامات مختلفة، حيث تتضمن سيارات جيب ودودج وكرايسلر من موديلات 2003 وحتى 2016، إضافة إلى بعض سيارات أوبل من موديلات 2007 وحتى 2019، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تصحيحية لضمان معالجة العيوب الفنية المرتبطة بمنظومة الوسائد الهوائية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مالكي السيارات المشمولة بالحملة يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة التابعة للوكلاء في مختلف المحافظات لإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي تتضمن استبدال الوسادة الهوائية مجانا بالكامل، كما تشمل الحملة تقديم خدمة تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت دون أي تكلفة إضافية.

وشدد الجهاز على أن جميع الإجراءات تتم دون تحميل المستهلكين أي رسوم أو مصروفات، موضحا أنه تم إخطار الجهاز من قبل الشركات المالكة للعلامات التجارية بكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمشكلة، إضافة إلى الخطوات التصحيحية التي يجري تنفيذها حاليا، وذلك في إطار الحرص على حماية حقوق المستهلك وضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي السيارات في السوق المصري.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

الزوجة الضحية بالغربية

سعر الذهب في مصر

الذهب

ساديو ماني

مصر - علم

سعر الريال السعودي اليوم

ترامب

ياسر ابراهيم

ياسر ابراهيم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

خالد الشناوي

سالي عاطف

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

