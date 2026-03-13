قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت
سعر الذهب يستقر اليوم 13-3-2026
تحرك حكومي مكثف لضبط المخالفين بمواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
بعد طرحها في مسلسل "عرض وطلب".. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر

أعاد مسلسل “عرض وطلب”، الذي بدأ عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان، تسليط الضوء على قضية إنسانية شديدة الحساسية وهي زراعة الأعضاء البشرية، بعدما تناولت أحداث العمل معاناة إحدى الشخصيات مع مرض الفشل الكلوي واستعدادها لإجراء عملية زرع كلى، وهو ما أثار تساؤلات حول الضوابط القانونية المنظمة لهذه العمليات في مصر.

وتجسد الفنانة سلمى أبو ضيف خلال أحداث المسلسل شخصية هبة، التي تواجه ظروفًا صعبة بسبب مرض والدتها فاتن التي تقدم دورها الفنانة سماح أنور، حيث تعاني من الفشل الكلوي وتستعد لإجراء عملية زراعة كلى، لتكشف الأحداث عن أبعاد إنسانية واجتماعية مرتبطة بملف التبرع بالأعضاء.

تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010

وفي هذا الإطار، ينظم قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء، حيث نصت المادة الأولى على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو الأنسجة بنقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي أو ميت لزرعه في جسم إنسان آخر إلا وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، على أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة للعلاج، وألا يؤدي ذلك إلى تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

وحظر القانون أيضًا زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

قصة مسلسل عرض وطلب

ويقدم مسلسل “عرض وطلب” معالجة درامية اجتماعية تسلط الضوء على حياة عدد من فئات المجتمع مثل المدرسين والأطباء، ولكن من زاوية مختلفة، حيث تدور الأحداث في إطار دراما شعبية مشوقة تستعرض شبكة من العلاقات الإنسانية والمواقف اليومية، وتناقش التحديات التي تواجه الشخصيات في حياتهم العملية والشخصية.

