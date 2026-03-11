سيارات عائلية 2026 في سوق السيارات المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي توسان، ورينو اوسترال، وجاك JS6، ودونج فنج ماجي، وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت .

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

قوة سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تصل إلي 204 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

جاك JS6 موديل 2026

تحصل سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

رينو اوسترال موديل 2026

خزان وقود سيارة رينو اوسترال موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

هيونداي توسان موديل 2026

تصل سرعة سيارة هيونداي توسان موديل 2026 القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .