قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء ودية أنجولا وإيران بسبب التوترات العسكرية في المنطقة
الشرطة الإيرانية: أي شخص ينزل إلى الشوارع بناء على طلب العدو سيُواجه كعدو وليس كمتظاهر
قادة تل أبيب مذعورون | «عراقجي»: دمار هائل في إسرائيل ودفاعها الجوي في فوضى ومازلنا في البداية
بعد إطلاق إيران صواريخ ومسيرات.. سقوط مصابين في «تل أبيب» جراء التدافع نحو الملاجئ
هانيا فهمي تكشف لـ «صدى البلد» كواليس «فرصة أخيرة» وتصف محمود حميدة بأنه مدرسة تمثيل | صور
كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2026 في سوق السيارات المصري

سيارات عائلية 2026 في سوق السيارات المصري
سيارات عائلية 2026 في سوق السيارات المصري
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي توسان، ورينو اوسترال، وجاك JS6، ودونج فنج ماجي، وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت .

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

قوة سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تصل إلي 204 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

جاك JS6 موديل 2026

تحصل سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

رينو اوسترال موديل 2026

خزان وقود سيارة رينو اوسترال موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

هيونداي توسان موديل 2026

تصل سرعة سيارة هيونداي توسان موديل 2026 القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت هيونداي توسان رينو اوسترال جاك JS6 دونج فنج ماجي جاك JS6 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

بدأت بآيات الذكر الحكيم.. تفاصيل احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة.. والعلماء: الإسلام دين القيم السامية

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد