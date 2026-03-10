برلمانية: إدراج تطوير طريق مدخل دهشور بدمنهور ضمن خطة المحافظة المقبلة

أعلنت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب عن إدراج أعمال استكمال البنية التحتية لطريق مدخل دهشور بمدينة دمنهور ضمن الخطة القادمة لمحافظة البحيرة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين بالمنطقة.

وأوضحت النائبة أن التحرك جاء بناءً على الطلبات المقدمة من أهالي دمنهور بشأن الانتهاء من أعمال البنية التحتية للطريق الممتد من مدخل دهشور وحتى شارع الوحدة العربية والموازي لخط السكة الحديدية، لما يمثله من أهمية مرورية وخدمية لسكان المنطقة.

وأضافت أنها تقدمت بالطلب إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حيث وجهت بإدراج الطريق ضمن الخطة المقبلة للمحافظة، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة الممتدة على طول طريق دهشور وحتى امتداد شارع الوحدة العربية أسفل الكوبري العلوي، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الطرق بمدينة دمنهور.

وتوجهت النائبة نيفين الكاتب بخالص الشكر والتقدير إلى محافظة البحيرة وعلى رأسها الدكتورة جاكلين عازر، لسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتعاون المثمر في دعم جهود تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة دمنهور.