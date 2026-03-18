حق مشروع | رئيس الاتحاد السنغالي يتحدّي «كاف»: لن نسلّم كأس الأمم الأفريقية للمغرب
تحقيق قانوني ضد مُروّجي الشائعات .. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية
ضربات مكثفة تهز إسرائيل.. صواريخ متعددة الرؤوس تمطر تل أبيب انتقامًا لاغتيــ.ـال «لاريجاني»
حادث مروّع .. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
سعر الدواجن وصل لكام.. البيض سجل 150 جنيها للكرتونة
الهلال الأحمر يكرم أبطال مسلسل صحاب الأرض
دعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق
إنذار عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قرية العاقبية في جنوب لبنان
على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد
انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية
من الاتهام إلى التكريم .. ممر شرفي لمُعتمر مصري بعد ثبوت براءته يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
نجوم «برشامة» يحتفلون بالعرض الخاص قبل انطلاقه في السينمات .. شاهد
شروط الحصول على ترخيص صنع أو الاتجار بالأسلحة وفقا للقانون

وضع قانون الأسلحة والذخائر في مصر إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم حيازة وصناعة وتجارة الأسلحة، محددًا مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها في طالب الترخيص، إلى جانب منح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في منح التراخيص أو رفضها وسحبها، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول الأسلحة وضمان عدم استخدامها خارج الإطار القانوني.

ترخيص صنع أو الاتجار بالأسلحة

ونصت المادة (15) من قانون الأسلحة والذخائر على عدد من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص لصنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها، إلى جانب الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون.

وتشمل هذه الشروط أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة ويجيد معرفة الحروف والأرقام الأجنبية، وألا يكون قد صدر ضده حكم سابق بالإفلاس أو التدليس أو في قضايا الجواهر المخدرة.

كما يشترط القانون الحصول على ترخيص وفقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة، إلى جانب إيداع تأمين مالي لدى خزانة مديرية الأمن المختصة، يقدر بألف جنيه في حالة الاتجار بالأسلحة، ومائتي جنيه في حالة إصلاحها.

ويُلزم القانون أيضًا طالب الترخيص باجتياز اختبار خاص تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

صلاحيات وزير الداخلية في الترخيص

وبحسب المادة (4) من القانون، يملك وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، كما يحق له فرض شروط إضافية يراها ضرورية.

كما يجيز القانون للوزير سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، على أن يكون القرار مسببًا، وفي حال سحب أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بتسليم السلاح إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته.

ويجوز لصاحب السلاح في هذه الحالة التصرف فيه بالبيع أو نقل الملكية إلى شخص مرخص له خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار، ما لم ينص القرار على تسليمه فورًا إلى الشرطة.

رسوم حفظ الأسلحة المسحوبة

وينص القانون على تحصيل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا يتجاوز 500 جنيه، يبدأ بعد مرور 60 يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويُضاعف الرسم بعد 90 يومًا في حال عدم التصرف فيه.

ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإداري في حال عدم السداد لمدة شهرين، فيما يحدد وزير الداخلية فئات الرسوم المستحقة، مع إعفاء من يتنازل عن السلاح لصالح وزارة الداخلية من سداد هذه الرسوم.

كما تُحصّل وزارة الداخلية هذه الرسوم نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة 10% من الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى وزارة الداخلية.

فئات معفاة من الحصول على الترخيص

وحدد القانون عددًا من الفئات المعفاة من الحصول على ترخيص حيازة السلاح، من بينهم الوزراء الحاليون والسابقون، والضباط العاملون، وموظفو الدولة المعينون بأوامر جمهورية أو في الدرجة الأولى، إضافة إلى المحافظين الحاليين والسابقين.

كما يشمل الإعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، وموظفي المخابرات الحاليين والسابقين من درجة مدير عام فأعلى، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليين والسابقين.

ويتضمن الإعفاء كذلك طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد لتدريبهم على الرماية، إضافة إلى من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب أو المشاركين في مسابقات الرماية الدولية.

ويلتزم هؤلاء بتقديم بيان خلال شهر من تاريخ الحصول على السلاح إلى قسم الشرطة المختص يتضمن عدد الأسلحة وأوصافها، مع إخطار الجهات المختصة بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من حدوثه.

كما يملك وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية إسقاط الإعفاء في أي وقت، لتطبق في هذه الحالة الأحكام المنظمة لإلغاء الترخيص وفقًا للقانون.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

تكريم حفظة القرآن الكريم

حاجة تفرّح .. تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية أم سن بكفر الشيخ | صور

مبادرة سكة خير

أخبار أسوان: تدشين مبادرة «سكة خير».. واستعدادات لعيد الفطر.. وإزالة للتعديات ورصف للطرق وتوفير لأسطوانات البوتاجاز

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الجديدة بالداخلة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني

هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد