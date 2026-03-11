قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
برلمان

السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

استغلال الأطفال

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

