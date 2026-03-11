دينا أبو الخير: قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف درس للشباب في مواجهة الفتن

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام تحمل العديد من الدروس التربوية المهمة، خاصة للشباب والفتيات، مشددة على أن هذه القصة ليست للاقتداء بشخصية امرأة العزيز، وإنما لفهم كيفية التعامل مع الفتن في الحياة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ما تعرض له سيدنا يوسف يمثل واحدة من أعظم الفتن التي قد يواجهها الإنسان، حيث كان شابًا يتمتع بجمال كبير وقوة الشباب، بينما كانت امرأة العزيز صاحبة نفوذ وسلطة، وهو يعمل خادمًا في بيتها.

وأضافت أن هذا الوضع قد يجعل البعض يظن أن الشاب قد يجد مبررًا للوقوع في الخطأ، خاصة مع وجود السلطة والنفوذ لدى الطرف الآخر، إلا أن قصة سيدنا يوسف تؤكد أن الإنسان يستطيع مقاومة الفتنة مهما كانت الظروف.