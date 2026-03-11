لأهالي دمياط.. كيفية التخلص من المخلفات الصلبة

استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم بمدينة كفر سعد، وجاءت بحضور النائب السيد الغيطانى عضو مجلس النواب و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ، بمتابعة سير العمل بمنظومة التخلص من المخلفات .

وجه " المحافظ " بتكثيف الحملات لرفع المخلفات بشكل دورى ، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة.

وفى سياق متصل بهذه المنظومة .. تفقد " محافظ دمياط " جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث اطلع على حجم المعدات والسيارات المستخدمة بتلك المنظومة، وموقف أعمال الصيانة لتلك المعدات وخطط الأعمال لرفع التجمعات بمختلف المناطق