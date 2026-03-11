في موسمها.. اكتشف فوائد الفراولة الصحية

تنتشر الفراولة في الفترة الحالية في الأسواق المحلية بشكل واسع لذا نتعرف على أهم فوائدها الصحية في هذا التقرير

و وفقا لما ذكره موقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد الفراولة الصحية.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم

بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم للفراولة (وهو تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم)، فإنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم كما تفعل بعض الفواكه الأخرى، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص المصابين بمرض السكري .

دعم مضادات الالتهاب والتئام الجروح

تساهم المركبات الموجودة في الفراولة والتي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين سي الموجود في الفاكهة، في تخفيف الألم والالتهاب الناتج عن حالات مثل التهاب المفاصل ، وتعزيز التئام الجلد.

تعزيز صحة القلب

أظهرت دراسة أجريت على شابات ونساء في منتصف العمر أن تناول ثلاث حصص على الأقل من الفراولة أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تساعد مركبات الأنثوسيانين (مضادات الأكسدة) والفلافونويدات والبوتاسيوم الموجودة في الفراولة على خفض ضغط الدم .

جهاز مناعي صحي

تساعد الكمية الوفيرة من فيتامين سي الموجودة في الفراولة على تعزيز خلايا الجهاز المناعي التي تحمي من الفيروسات والبكتيريا.

زيادة حمض الفوليك

يمكن أن تكون الفراولة مصدراً غنياً بحمض الفوليك أو فيتامين ب9 ، وهو عنصر أساسي للحفاظ على الحمض النووي للجسم، وله أهمية خاصة في الحمل الصحي.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على الحماية من السرطان ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول كيفية مساهمة هذه المركبات في الحد من الالتهاب وانتشار الخلايا السرطانية.

خفض الكوليسترول

أظهرت بعض الدراسات الواعدة أن تناول الفراولة يومياً قد يساعد في خفض الكوليسترول الكلي بنسبة تصل إلى 10%، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الذي يُشار إليه غالباً باسم "الكوليسترول الضار") بنسبة 13%.

تعزيز القدرات المعرفية

تشير الأبحاث الأولية إلى أن تناول الفراولة يومياً يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ، مما قد يحسن سرعة المعالجة الإدراكية ووظائفها.