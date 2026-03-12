باحث: واشنطن قد تمنح طهران فرصة لوقف إطلاق النار

قال توم واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف واضحة في الحرب مع إيران، تتضمن الحد من تهديد إيران للمنطقة، تدمير برامجها النووية والصاروخية، ومنع أذرعها الإقليمية من تنفيذ هجمات، وكذلك الحد من قمع المحتجين داخل البلاد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار النهائي بشأن وقف إطلاق النار يعود لإيران نفسها، رغم أن واشنطن قد تمنحها فرصة لذلك.

وأشار واريك إلى أن الرئيس ترامب ينظر إلى الحرب من زاوية اقتصادية قصيرة المدى، بما يعكس تفكيره كرجل أعمال، معتبرًا أن هذا يضيف تعقيدًا للوضع، حيث يسعى للضغط على إيران لتقليل قدرتها العسكرية بينما تتجاهل الإدارة الأمريكية التداعيات الاقتصادية العالمية للصراع.

وأوضح كبير الباحثين في المجلس الأطلسي أن استمرار الحكومة الإيرانية في الاحتفاظ بقدرتها على شن الهجمات يعني أن الحرب لن تتوقف على الفور، متوقعًا أن تستمر العمليات العسكرية لبضعة أسابيع، ما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل إدارة الصراع بين الطرفين أكثر تحديًا.