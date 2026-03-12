كيلو البانيه بكام؟..أسعار الدواجن اليوم الخميس 12 مارس

يتابع المواطنون عن كثب أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو الفراخ البيضاء وسعر كيلو البانيه اليوم، خاصة مع زيادة الطلب على شراء الفراخ خلال شهر رمضان، وارتفاع سعر الدواجن خلال الأيام الماضية في الأسواق بشكل ملحوظ نظراً لزيادة الطلب.

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 12 مارس بحسب بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحلات ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 105 : 106 جنيه/ كيلو، لتباع فى الأسواق 115 : 116 جنيهًا



سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي قرابة 120 جنيهًا في المزارع، في حين بلغ متوسط سعره للمستهلك حوالي 130 جنيهًا للكيلو، نظرًا لارتفاع تكلفته وزيادة الإقبال عليه لدى بعض الشرائح.​



سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 110 و 111 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 120 و 121 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق مابين 220 إلى 240 جنيها حسب المنطقة السكنية، حيث يعد البانيه هو الأكثر طلباً وإقبالاً بالأسواق.

سعر طبق البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 124 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 134 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض 122 جنيهًا، لتباع للمستهلك 132 جنيهًا.