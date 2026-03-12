قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلبش للمرة الثانية.. التيك توكر صوفيا لورين ضبطت أمام كباريه منذ عام

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع التيك توكر صوفيا لورين التي ألقي القبض عليها في محافظة القليوبية.

طلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول نشاط المتهمة وممارساتها حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن نشر المتهمة لمقاطع فيديو خادشة للحياء وبثها عبر صفحاتها الشخصية لجمع الأرباح.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بهتيم بالقليوبية ، وبحوزتها (هاتفان محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

والقي القبض على التيك توكر صوفيا لورين العام الماضي من أمام أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة. 
 

مباحث الآداب التيك توكر صوفيا لورين التيك توكر القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

رنا احمد ومحمد الشناوي

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

هدى الاتربي

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

مرسيدس

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد