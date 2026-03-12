كلبش للمرة الثانية.. التيك توكر صوفيا لورين ضبطت أمام كباريه منذ عام

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع التيك توكر صوفيا لورين التي ألقي القبض عليها في محافظة القليوبية.

طلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول نشاط المتهمة وممارساتها حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن نشر المتهمة لمقاطع فيديو خادشة للحياء وبثها عبر صفحاتها الشخصية لجمع الأرباح.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بهتيم بالقليوبية ، وبحوزتها (هاتفان محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

والقي القبض على التيك توكر صوفيا لورين العام الماضي من أمام أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة.

