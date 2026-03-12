قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالسلم الاجتماعي

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالسلم الاجتماعي ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

قانون العقوبات السلم الاجتماعي الإضرار بالسلم الاجتماعي أفكار متطرفة إثارة الفتنة

