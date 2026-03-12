محافظ الغربية يتابع حملات التموين بالمحلة الكبرى..ويؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسواق

شنت إدارة تموين بندر المحلة الكبرى حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بهدف التأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المستهلكين.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 67 كجم دواجن وصدور وأوراك مجهولة البيانات، و76 كجم دواجن وصدور وأوراك غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط 15 كجم لحوم بلدية ذُبحت خارج المجازر الحكومية، مع تحرير 16 محضرًا لعدد من المحال التجارية لمخالفتها القوانين بعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

حملات رقابية

وشملت الحملات المرور على المخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن تحرير 13 محضر نقص وزن، ومحضرين لعدم وجود لوحة بيانات خارج المخبز. وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرض المحاضر على النيابة العامة للنظر واتخاذ اللازم طبقًا للقانون.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مشددًا على أن المحافظة تضع صحة المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وأن أي مخالفة ستتم مواجهتها بحزم دون تهاون.