فضل قضاء حوائج الناس.. إعلامية توضح مكانته في الإسلام

أكدت الإعلامية سالي سالم أن قضاء حوائج الناس من أعظم العبادات التي قد يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما ورد فيها من توجيهات نبوية تحث على مساعدة الآخرين وتخفيف همومهم، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»، وهو ما يوضح عظم الأجر لمن يمد يد العون لغيره.

صور متعددة لقضاء الحوائج

وأوضحت خلال حلقة برنامج «ما قل ودل» المذاع على قناة الناس، أن قضاء حوائج الناس لا يقتصر على المساعدة المادية فقط، بل يشمل أشكالًا متعددة من الدعم، مثل مساعدة الأخ أو الجار أو الزميل، مؤكدة أن الأفضل أن يبادر الإنسان إلى تقديم المساعدة دون انتظار طلبها.

الكلمة الطيبة دعم معنوي كبير

وأضافت أن المساعدة قد تكون بفعل مباشر أو بكلمة طيبة وتشجيع صادق، موضحة أن الكلمات البسيطة قد ترفع معنويات إنسان يمر بظروف صعبة، وقد تكون سببًا في إدخال السرور إلى قلبه.

جزاء عظيم في الدنيا والآخرة

وأشارت إلى أن الجزاء من جنس العمل، فمن يسعى في قضاء حوائج الناس يسّر الله أموره وقضى حاجته وبارك له في حياته، لأن الله يحب العبد الذي ينفع غيره ويخفف آلام الناس.

دعوة للمبادرة إلى الخير

وفي ختام حديثها، دعت سالي سالم إلى الحرص على مساعدة الآخرين والسعي في قضاء حوائجهم قدر المستطاع، مؤكدة أن من يعين الناس يعنه الله وييسر له طريقه في الدنيا والآخرة.