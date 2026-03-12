قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فضل قضاء حوائج الناس.. إعلامية توضح مكانته في الإسلام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الإعلامية سالي سالم أن قضاء حوائج الناس من أعظم العبادات التي قد يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما ورد فيها من توجيهات نبوية تحث على مساعدة الآخرين وتخفيف همومهم، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»، وهو ما يوضح عظم الأجر لمن يمد يد العون لغيره.

صور متعددة لقضاء الحوائج

وأوضحت خلال حلقة برنامج «ما قل ودل» المذاع على قناة الناس، أن قضاء حوائج الناس لا يقتصر على المساعدة المادية فقط، بل يشمل أشكالًا متعددة من الدعم، مثل مساعدة الأخ أو الجار أو الزميل، مؤكدة أن الأفضل أن يبادر الإنسان إلى تقديم المساعدة دون انتظار طلبها.

الكلمة الطيبة دعم معنوي كبير

وأضافت أن المساعدة قد تكون بفعل مباشر أو بكلمة طيبة وتشجيع صادق، موضحة أن الكلمات البسيطة قد ترفع معنويات إنسان يمر بظروف صعبة، وقد تكون سببًا في إدخال السرور إلى قلبه.

جزاء عظيم في الدنيا والآخرة

وأشارت إلى أن الجزاء من جنس العمل، فمن يسعى في قضاء حوائج الناس يسّر الله أموره وقضى حاجته وبارك له في حياته، لأن الله يحب العبد الذي ينفع غيره ويخفف آلام الناس.

دعوة للمبادرة إلى الخير
وفي ختام حديثها، دعت سالي سالم إلى الحرص على مساعدة الآخرين والسعي في قضاء حوائجهم قدر المستطاع، مؤكدة أن من يعين الناس يعنه الله وييسر له طريقه في الدنيا والآخرة.

سالي سالم قضاء حوائج الناس ما قل ودل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الكلب

أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ نحو 7 آلاف لتر دم

أرشيفية

كيف يصل الإنسان إلى السكينة وسلامة الصدر.. عالم بالأوقاف يوضح

أرشيفية

فضل قضاء حوائج الناس.. إعلامية توضح مكانته في الإسلام

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد