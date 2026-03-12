قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وعلى سيارات الخريجين بالمراكز، في إطار ضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وضمان وصولها للمواطنين بالسعر المقرر دون مغالاة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لمتابعة أسعار السلع والخدمات الأساسية بعد تحريك أسعار المواد البترولية، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضحت مديرية التموين أن سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية بالمستودعات يختلف من مركز لآخر وفقًا لتكلفة النقل والمسافات بين المدن والقرى، كما تم تحديد سعر البيع على سيارات الخريجين التي تقوم بتوصيل الأسطوانات إلى المنازل، مع الالتزام بالأسعار المعلنة داخل كل مستودع.

وبحسب الأسعار الرسمية، بلغ سعر الأسطوانة بالمستودع بمدينة الخارجة 288 جنيهًا، بينما يصل سعرها على سيارات الخريجين إلى 303 جنيهات، وفي منطقة ناصر سجل السعر 291 جنيهًا بالمستودع و306 جنيهات على سيارات التوزيع.

كما بلغ سعر الأسطوانة في بغداد وباريس 297 جنيها بالمستودع و312 جنيهًا على سيارات الخريجين، فيما سجلت في بلاط 299 جنيهًا بالمستودع و314 جنيهًا عند التوصيل للمنازل.

وفي مركز الداخلة بمدينة موط بلغ السعر 305 جنيهات بالمستودع و320 جنيهًا على سيارات التوزيع، وهو نفس السعر في منطقة الدهوس، بينما سجل السعر في القصر 308 جنيهات بالمستودع و323 جنيهًا عند التوصيل.

كما بلغت الأسعار في غرب الموهوب 310 جنيهات بالمستودع و325 جنيهًا على سيارات الخريجين، بينما سجلت في أبو منقار وأبو الهول 316 جنيهًا بالمستودع و331 جنيهًا عند التوصيل.

أما في مركز الفرافرة فقد بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 319 جنيهًا بالمستودع و334 جنيهًا على سيارات الخريجين.

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

