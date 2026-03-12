تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وعلى سيارات الخريجين بالمراكز، في إطار ضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وضمان وصولها للمواطنين بالسعر المقرر دون مغالاة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لمتابعة أسعار السلع والخدمات الأساسية بعد تحريك أسعار المواد البترولية، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضحت مديرية التموين أن سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية بالمستودعات يختلف من مركز لآخر وفقًا لتكلفة النقل والمسافات بين المدن والقرى، كما تم تحديد سعر البيع على سيارات الخريجين التي تقوم بتوصيل الأسطوانات إلى المنازل، مع الالتزام بالأسعار المعلنة داخل كل مستودع.

وبحسب الأسعار الرسمية، بلغ سعر الأسطوانة بالمستودع بمدينة الخارجة 288 جنيهًا، بينما يصل سعرها على سيارات الخريجين إلى 303 جنيهات، وفي منطقة ناصر سجل السعر 291 جنيهًا بالمستودع و306 جنيهات على سيارات التوزيع.

كما بلغ سعر الأسطوانة في بغداد وباريس 297 جنيها بالمستودع و312 جنيهًا على سيارات الخريجين، فيما سجلت في بلاط 299 جنيهًا بالمستودع و314 جنيهًا عند التوصيل للمنازل.

وفي مركز الداخلة بمدينة موط بلغ السعر 305 جنيهات بالمستودع و320 جنيهًا على سيارات التوزيع، وهو نفس السعر في منطقة الدهوس، بينما سجل السعر في القصر 308 جنيهات بالمستودع و323 جنيهًا عند التوصيل.

كما بلغت الأسعار في غرب الموهوب 310 جنيهات بالمستودع و325 جنيهًا على سيارات الخريجين، بينما سجلت في أبو منقار وأبو الهول 316 جنيهًا بالمستودع و331 جنيهًا عند التوصيل.

أما في مركز الفرافرة فقد بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 319 جنيهًا بالمستودع و334 جنيهًا على سيارات الخريجين.