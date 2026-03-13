بتراجع 30%.. أقساط التأمين التجاري تسجل 56.5 مليار جنيه خلال 2025

تراجعت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 30 % خلال العام 2025، لتسجل 56.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 82.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

فيما صعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 415.5 %، لتسجل 64.7 مليار جنيه خلال العام 2025 مقارنة 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إجمالي الأقساط خلال 2025

وأعلنت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام 2025 حصل عليه “صدى البلد”، أن شركات التأمين حصلت أقساطا تأمينية بإجمالي 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه بنمو 30.6% خلال العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 24.8%، لتسجل 52.7 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 42.2 مليار جنيه العام 2024.