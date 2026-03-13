قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منير نخلة : بدأت بمصروف 20 جنيه أسبوعيا .. وتعلمت الصبر من خسائر مشاريعي الأولى

منير نخلة
منير نخلة
محمد البدوي

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن والده كان له دور كبير في تعليمه قيمة المال وأهمية الاجتهاد منذ الصغر، مشيرًا إلى أن أول مصروف شخصي حصل عليه كان 20 جنيهًا أسبوعيًا: «كنت بصرف المصروف كله وما كنتش بتحوشه»، مؤكداً أن هذه التجربة الصغيرة كانت البداية لفهم إدارة المال والتخطيط المالي.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أوضح نخلة أنه بدأ التفكير منذ عام 2005 و2006 في مشروع كبير خاص به، لكنه لم يكن محددًا بعد ماهيته. 

الأزمة الاقتصادية العالمية

في البداية، تعاقد مع شركة «سوديك» للاستثمار في إنشاء فنادق بيئية، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 شكلت صدمة قوية، حيث هبطت الأسهم بنسبة 90% وتوقفت الأموال المخصصة للمشروع.

وأضاف نخلة أن هذه التجارب لم توقفه، بل علمته الصبر وأهمية التخطيط قبل التنفيذ، وقال: «بعدها جالي تليفون من صديقة عزيزة، دينا غبور، قالتلي إحنا عايزين نبيع المنتجات بالقسط… قلت طبعًا نعمله، وبعدها درسنا الموضوع كويس».

وأشار إلى أن كل خطوة في مسيرته كانت فرصة للتعلم وفهم السوق، موضحًا أن التجارب والخسائر شكلت حجر الأساس لبناء خبرته العملية ونجاحه المستقبلي في عالم الأعمال.

