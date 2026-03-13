منير نخلة : بدأت بمصروف 20 جنيه أسبوعيا .. وتعلمت الصبر من خسائر مشاريعي الأولى

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن والده كان له دور كبير في تعليمه قيمة المال وأهمية الاجتهاد منذ الصغر، مشيرًا إلى أن أول مصروف شخصي حصل عليه كان 20 جنيهًا أسبوعيًا: «كنت بصرف المصروف كله وما كنتش بتحوشه»، مؤكداً أن هذه التجربة الصغيرة كانت البداية لفهم إدارة المال والتخطيط المالي.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أوضح نخلة أنه بدأ التفكير منذ عام 2005 و2006 في مشروع كبير خاص به، لكنه لم يكن محددًا بعد ماهيته.

الأزمة الاقتصادية العالمية

في البداية، تعاقد مع شركة «سوديك» للاستثمار في إنشاء فنادق بيئية، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 شكلت صدمة قوية، حيث هبطت الأسهم بنسبة 90% وتوقفت الأموال المخصصة للمشروع.

وأضاف نخلة أن هذه التجارب لم توقفه، بل علمته الصبر وأهمية التخطيط قبل التنفيذ، وقال: «بعدها جالي تليفون من صديقة عزيزة، دينا غبور، قالتلي إحنا عايزين نبيع المنتجات بالقسط… قلت طبعًا نعمله، وبعدها درسنا الموضوع كويس».

وأشار إلى أن كل خطوة في مسيرته كانت فرصة للتعلم وفهم السوق، موضحًا أن التجارب والخسائر شكلت حجر الأساس لبناء خبرته العملية ونجاحه المستقبلي في عالم الأعمال.