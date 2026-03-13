منير نخلة من أول توكتوك بـ13,500 جنيه إلى أول مليون جنيه .. ويؤكد: الأزمات علمتنا الصبر

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، عن بدايات مشروع توزيع التكاتك بالتقسيط، موضحًا أن أول عملية بيع تمت في 15 مارس 2010 بسعر 13,500 جنيه للتوكتوك الواحد.

السوق والمناطق المستهدفة

وقال إن في ذلك الشهر تم بيع 37 توكتوك في الحوامدية و27 توكتوك في شبرا الخيمة، ليصل الإجمالي إلى 64 مكنة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة دراسة دقيقة للسوق والمناطق المستهدفة: «إحنا كنا مذاكرين الحتة دي».

وأشار نخلة إلى أن الشركة واجهت تحديات مالية كبيرة في بداياتها، حيث بلغت أرباح 2010 نحو 75 ألف جنيه فقط رغم أنها كانت بدايةً في مرحلة الخسارة، مؤكداً أن حلمه كان قلب الشركة من خسارة إلى ربح، وأضاف أن أول مليون جنيه حقيقي مسكها في يده كان عام 2014 بعد توزيعات الأرباح، واعتبرها خطوة فارقة في مسيرة الشركة.

تأثير الثورة المصرية

وتحدث نخلة عن تأثير الثورة المصرية في 2011 على عمل الشركة، واصفًا الفترة بأنها صادمة، إذ تعطلت الاتصالات وتأثرت جميع الفروع، قائلاً: «عندنا 30، 40 فرع، الناس قلقانة، هنحصل مش هنحصل؟».

وأوضح أن الشركة اتخذت إجراءات سريعة مثل تغيير أرقام التليفونات ووضع خطة للطوارئ لمواجهة الأزمة، وأن نص فبراير كان أصعب شهر، لكن مع حلول الصيف بدأت الأمور تتحسن: «على الصيف ابتدينا نجري».

واختتم نخلة حديثه بالتأكيد على أن التعلم من الأزمات والخبرة في التخطيط السريع والصبر والمثابرة كان سر تحويل الخسارة إلى نجاح مستدام، مؤكدًا أن كل تحدٍ واجهه المشروع كان درسًا مهمًا لصقل مهاراته وريادة الأعمال.