مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-3-2026 والقنوات الناقلة
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
10 إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن.. تعرف عليها
متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026
تستهدف 500 ألف طالب.. التعليم تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
توك شو

منير نخلة من أول توكتوك بـ13,500 جنيه إلى أول مليون جنيه .. ويؤكد: الأزمات علمتنا الصبر

منير نخلة
منير نخلة
محمد البدوي

كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، عن بدايات مشروع توزيع التكاتك بالتقسيط، موضحًا أن أول عملية بيع تمت في 15 مارس 2010 بسعر 13,500 جنيه للتوكتوك الواحد.

السوق والمناطق المستهدفة

وقال إن في ذلك الشهر تم بيع 37 توكتوك في الحوامدية و27 توكتوك في شبرا الخيمة، ليصل الإجمالي إلى 64 مكنة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة دراسة دقيقة للسوق والمناطق المستهدفة: «إحنا كنا مذاكرين الحتة دي».

وأشار نخلة إلى أن الشركة واجهت تحديات مالية كبيرة في بداياتها، حيث بلغت أرباح 2010 نحو 75 ألف جنيه فقط رغم أنها كانت بدايةً في مرحلة الخسارة، مؤكداً أن حلمه كان قلب الشركة من خسارة إلى ربح، وأضاف أن أول مليون جنيه حقيقي مسكها في يده كان عام 2014 بعد توزيعات الأرباح، واعتبرها خطوة فارقة في مسيرة الشركة.

 تأثير الثورة المصرية 

وتحدث نخلة عن تأثير الثورة المصرية في 2011 على عمل الشركة، واصفًا الفترة بأنها صادمة، إذ تعطلت الاتصالات وتأثرت جميع الفروع، قائلاً: «عندنا 30، 40 فرع، الناس قلقانة، هنحصل مش هنحصل؟».

 وأوضح أن الشركة اتخذت إجراءات سريعة مثل تغيير أرقام التليفونات ووضع خطة للطوارئ لمواجهة الأزمة، وأن نص فبراير كان أصعب شهر، لكن مع حلول الصيف بدأت الأمور تتحسن: «على الصيف ابتدينا نجري».

واختتم نخلة حديثه بالتأكيد على أن التعلم من الأزمات والخبرة في التخطيط السريع والصبر والمثابرة كان سر تحويل الخسارة إلى نجاح مستدام، مؤكدًا أن كل تحدٍ واجهه المشروع كان درسًا مهمًا لصقل مهاراته وريادة الأعمال.

منير نخلة التكاتك توزيع التكاتك مشروع توزيع التكاتك

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

