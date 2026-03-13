عمرو الحديدي يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن أداء الأهلي هذا الموسم يشهد تقصيرًا مشتركًا بين اللاعبين والمدرب، مشيرًا إلى أن المدير الفني توروب يرتكب بعض الأخطاء ولكنه لم يعالجها حتى الآن.



وتساءل الحديدي خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، عن دور مساعدين المدرب الدنماركي في تصحيح الأداء، موضحا أنه لا يوجد فريق يحقق الانتصارات في جميع مبارياته ولكن هناك مباريات حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، وفشل الأهلي في حسم تلك اللقاءات تسبب في احتلاله المركز الثالث بجدول الترتيب العام للمسابقة.

وعن منافسة الدوري، شدد الحديدي على أن الطموح مكفول لجميع الأندية في مرحلة التتويج، حيث المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز مشتعلة، وكل فريق مرشح للفوز، لكن شدد على أهمية الفصل بين المباريات المحلية والقارية للحفاظ على التركيز والجهد.

أما بخصوص الزمالك، فأوضح الحديدي أن مدربه معتمد جمال اعتمد على القماشة الموجودة بالفريق وعمل على تطويرها، وهو ما ساعده في تحقيق انتصارات متتالية.