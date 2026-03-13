قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمرو الحديدي يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

رباب الهواري

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن أداء الأهلي هذا الموسم يشهد تقصيرًا مشتركًا بين اللاعبين والمدرب، مشيرًا إلى أن المدير الفني توروب يرتكب بعض الأخطاء ولكنه لم يعالجها حتى الآن.


وتساءل الحديدي خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد،  عن دور مساعدين المدرب الدنماركي في تصحيح الأداء، موضحا أنه لا يوجد فريق يحقق الانتصارات في جميع مبارياته ولكن هناك مباريات حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، وفشل الأهلي في حسم تلك اللقاءات تسبب في احتلاله المركز الثالث بجدول الترتيب العام للمسابقة.

وعن منافسة الدوري، شدد الحديدي على أن الطموح مكفول لجميع الأندية في مرحلة التتويج، حيث المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز مشتعلة، وكل فريق مرشح للفوز، لكن شدد على أهمية الفصل بين المباريات المحلية والقارية للحفاظ على التركيز والجهد.

أما بخصوص الزمالك، فأوضح الحديدي أن مدربه معتمد جمال اعتمد على القماشة الموجودة بالفريق وعمل على تطويرها، وهو ما ساعده في تحقيق انتصارات متتالية.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

منتخب مصر

مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026

أمانى عصفور

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

صورة من عقار السيوف

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شغل وحدات سكنية بالأدوار المخالفة

إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعي

4435 فرصة عمل في تخصصات الهندسة والفندقة والمبيعات

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

