الأوقاف والصحة تعقدان ندوة توعوية بأسيوط حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

عقدت مديرية أوقاف أسيوط، بإدارة أوقاف شمال ديروط، ندوة توعوية بمسجد الأمير سنان بديروط الشريف، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية لدى المواطنين.

حاضر في الندوة الشيخ عبد البديع فتحي – إمام المسجد، والواعظة شيماء صالح الجلاد من وزارة الأوقاف، كما شاركت من وزارة الصحة الأستاذة مرفت إبراهيم محمد – مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بديروط.

وتناولت الندوة عددًا من القضايا الصحية المهمة، من أبرزها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمراض المزمنة، حيث تم التأكيد على أهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ودور الأسرة في الحفاظ على الصحة العامة، واتباع السلوكيات الصحية السليمة التي تسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

كما أكدت الندوة أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الدينية والصحية في نشر الثقافة الصحية السليمة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في الارتقاء بصحة المواطن وتعزيز الوعي المجتمعي.

وعقب الندوة، نُظمت عيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لخدمة أهالي المنطقة، في خطوة تعكس التعاون المثمر بين الوزارتين، وحرصهما على تقديم خدمات توعوية وصحية متكاملة تسهم في دعم صحة المجتمع والوقاية من الأمراض.