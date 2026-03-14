أخبار الوادي الجديد : التموين تتابع أرصدة السلع.. عواصف ترابيه تضرب المحافظة ورفع درجة الاستعداد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

وكيل وزارة التموين تتابع أرصدة السلع التموينية والحرة بالوادي الجديد

أجرت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بالشركة المركزية لتجارة الجملة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد. شارك في الجولة علاء محروس، مدير إدارة الخارجة، وزويد أبو طالب، مدير الرقابة التموينية.

وقالت وكيل تموين الوادي الجديد، إن الجولة هدفت إلى متابعة أرصدة السلع التموينية والحرة بمخازن الشركة، والاطمئنان على توافرها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستقرار، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة صرف السلع التموينية والمنحة لشهر مارس الجاري، إضافة إلي السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية.

عواصف ترابيه تضرب الوادي الجديد والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

جّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للأتربة بعدد من المناطق.

تفعيل غرف العمليات والأزمات

وشددت المحافظ على تفعيل غرف العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، تكليف الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق السريعة والداخلية.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ وتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية؛ حرصًا على السلامة العامة.

كما تنوه لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي؛ خط أرضي 0922925446، واتساب 01009945477.

مصرع صغيرين توأم في حادث تصادم بين ملاكي وكارو بالوادي الجديد

لقي صغيرين توأم مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو، مساء اليوم الجمعة، بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقي اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من إدارة النجدة بالحادث الذي وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو على طريق موط - الدهوس بمركز الداخلة.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث، والذي أسفر عن مصرع كل من عمر عبد الخالق سيد، 13 عاما، وشقيقه التوأم أحمد.

وتم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.