ابنا ترامب وراء استثمار 750 مليون دولار في شركات الطائرات المسيرة

استثمر صندوق يضم أكبر أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب كشركاء في شركتين صغيرتين العام الماضي: شركة إنشاءات تبني مواقع اللياقة البدنية "أورنج ثيوري فيتنس" (Orange Theory Fitness)، وشركة مُشغلة لملعبي غولف في فلوريدا. بعد بضعة أشهر فقط، تبدو تلك الاستثمارات مختلفة تماماً.

فقد أجرت كلتا الشركتين تحولاً مفاجئاً نحو الطائرات المسيرة، وهي تقنية تلعب دوراً رئيسياً في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

ابنا ترمب يدعمان 3 شركات طائرات مسيرة إجمالاً، دعم أبناء ترامب ما لا يقل عن ثلاث شركات لتصنيع الطائرات المسيّرة منذ 2024، وجميعها مقرها في فلوريدا، التي تضم القيادة المركزية للجيش الأميركي ومقر إقامة الرئيس في مارالاغو.

منذ عودة والدهما إلى البيت الأبيض، استغل دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب مكانة العائلة، وحققا، على الورق، مئات الملايين من الدولارات، عبر مجموعة من الصفقات والمشروعات الجديدة في مجالات مثل العملات المشفرة، إلا أن قلةً منها تتقاطع مع أولويات الحكومة بقدر استثمارهما في الطائرات المسيّرة.

ليس واضحاً بدقة حتى الآن قيمة هذه الاستثمارات بالنسبة لعائلة ترمب. لكن ترامب جونيور وإريك شريكان في صندوق يسمى "أميركان فنتشرز" (American Ventures)، الذي أفاد بامتلاكه حصصاً في شركات للطائرات المسيّرة تبلغ قيمتها نحو 750 مليون دولار، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

مكاسب عائلة ترامب

تظهر الصفقات الثلاث كيف يمكن لارتفاعات كبيرة في أسهم الشركات المدرجة المرتبطة بالطائرات المسيّرة أن تحقق مكاسب سريعة.

وينطبق ذلك بشكل خاص على "أميركان فنتشرز"، التي تدعم شركات تصنيع الطائرات المسيّرة في وقت يستهدف فيه البنتاغون إنفاق نحو مليار دولار على التكنولوجيا المرتبطة بها خلال العامين المقبلين.