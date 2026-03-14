للتخلص من مكالمات الاحتيال.. تروكولر تضيف أداة حماية ذكية

أطلقت منصة التعرف على المتصل تروكولر Truecaller، ميزة جديدة تتيح لشخص واحد أن يصبح مشرفا على مجموعة عائلية، وتلقي تنبيهات حول المكالمات الاحتيالية التي يتلقاها الآخرون، بل وتمكينه من إنهاء المكالمة نيابة عن أي عضو إذا شعر بأنها قد تكون احتيالية.

تروكولر تطلق ميزة جديدة لحماية العائلة من مكالمات الاحتيال

وتمثل هذه الخطوة جزءا من جهود تروكولر، التي تضم أكثر من 450 مليون مستخدم، لتعزيز حماية المستخدمين، وبدأت الشركة اختبار الميزة في ديسمبر 2025 في دول محددة قبل أن تقرر إطلاقها عالميا، وأكدت الشركة أن الميزة مجانية، ويمكن لأي مستخدم إنشاء مجموعات حتى لو لم يكن مشتركا في خطة مدفوعة.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن لأحد أفراد العائلة أو المجموعة الأكثر دراية بالتقنية أن يصبح مشرفا لمجموعة تصل إلى 5 أعضاء، وبمجرد انضمام الأعضاء الآخرين، يحصل المشرف على تنبيهات عن المكالمات الاحتيالية التي قد يتلقاها هؤلاء الأعضاء.

وإذا رأى المشرف أن المكالمة قد تلحق الضرر بأحد الأعضاء، يمكنه إنهاؤها عن بعد، بينما يمكن للمشرف تلقي التنبيهات لكل من مستخدمي iOS وأندرويد، يمكنه فقط إنهاء المكالمات للأعضاء على أجهزة أندرويد.

وعلى أجهزة أندرويد، يمكن للأعضاء منح المشرف صلاحيات إضافية لمراقبة النشاط في الوقت الفعلي، مثل المشي أو القيادة، مستوى البطارية، وإعدادات صوت الهاتف، ما يساعد المشرف على الاتصال بالأعضاء المسنين في الوقت المناسب وعدم مقاطعتهم أثناء التنقل.

كما يمكن للمشرف حظر أرقام محددة أو رموز الاتصال الدولي ومشاركة قائمة الحظر مع باقي أعضاء المجموعة.

وأكدت الشركة أن المشرف لا يمكنه الاطلاع على سجل المكالمات غير المزعجة أو الرسائل النصية الخاصة بالأعضاء، ما يحافظ على خصوصيتهم.

حماية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق ميزة البريد الصوتي للمستخدمين بالهند، باستخدام مساعد ذكي يستمع للمكالمات عند عدم تواجد المستخدم ويقدّم ملخصا للنص.

وتسعى تروكولر لتطبيق نهج مماثل لحماية العائلات، لتنبيه المشرف حول طبيعة مكالمات الاحتيال التي يتلقاها أي عضو في المجموعة.

كما تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص المكالمات وقطعها تلقائيا عند اكتشاف كلمات مرتبطة بالاحتيال، مثل "القبض الرقمي"، حيث ينتحل المحتالون صفة جهات إنفاذ القانون للحصول على معلومات أو أموال.