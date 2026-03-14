الرقابة مستمرة.. محافظ الغربية يتابع حملات التموين في بسيون

شنت إدارة تموين بسيون حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة بسيون،بهدف التأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المستهلكين.

حملات مكبرة

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ردع مخالفين



وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لعدد من المحال التجارية، كما تم ضبط 400 عبوة مواد غذائية (شيبسي وسناكس) منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن المواد الغذائية،كما تم ضبط 50 صفيحة بإجمالي 550 كجم مسلي صناعي (سمن الدوار) مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل أحد محلات الأعلاف.

تحرير غرامات فورية

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود لوحة مواعيد بواجهة المخبز، ومحضرين لعدم نظافة أواني العجين،وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.