محافظ جنوب سيناء يشيد بـ إفطار مدينة الطور الجماعي ويثمن جهود المنظمين

أعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم إفطار مدينة طور سيناء الجماعي، الذي جمع القيادات التنفيذية وأهالي المدينة في أجواء رمضانية مميزة، بعد توقف تنظيمه خلال السنوات الماضية.

وأشاد المحافظ، بحسن تنظيم الإفطار هذا العام، والذي شهد حضورًا واسعًا من أهالي مدينة طور سيناء، في مشهد عكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء المدينة، وجسد قيم التعايش والتآخي التي يتميز بها المجتمع السيناوي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات المجتمعية تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى دعم المحافظة الكامل لهذا الحدث، والعمل على تنظيمه خلال العام المقبل بأفضل أساليب الإعداد والتنظيم ، ليخرج في أبهى صورة تليق بأهالي مدينة طور سيناء.