بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه بمساعدة 7 آخرين بقرية أريمون بالبحيرة

بدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة 8 أشخاص، بينهم ربة منزل، قاموا بقتل صديق المتهم الأول في القضية للانتقام منه بسبب وجود خلافات بينهما، بقرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك فى القضية رقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية المقيدة برقم 3240 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.

كانت قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة مروعة، بعدما أقدم عامل يدعى “م. ج” بمعاونة زوجته ونجليه، وابن شقيقته، وأبناء شقيقه، على استدراج أحد الأشخاص والتخلص منه قتلًا، بسبب وجود خلافات بينهما.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2025، عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بغياب أحد الأشخاص وسط ظروف غامضة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة التحري وكشف غموض الحادث، وتمكنت وحدة المباحث من كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان الجثة.

وكانت النيابة العامة بشمال دمنهور قد أصدرت قرارًا بإحالة 8 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية، لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، في واقعة هزت قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن مخطط إجرامي محكم وضعه المتهم الأول "م. ف"، تاجر، بالاشتراك مع أفراد من أسرته وآخرين، للانتقام من المجني عليه "عبد الله. س"، واستغل المتهمون وجود نزاع مالي صوري حول "مبلغ متبق من ثمن قطعة أرض" لاستدراج الضحية إلى منزلهم.

وبمجرد دخول المجني عليه لغرفة "الصالون" بالمنزل، باغته المتهمون، وقاموا بتكبيله وكتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام العصي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم دفنه في منطقة بعيدة عن القرية لإخفاء معالم الجريمة.