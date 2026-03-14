الإسماعيلية: الفرق الطبية لـ 100مليون صحة قدمت خدماتها لـ11 ألف مواطن

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لأكثر من 10 آلاف و960مواطن منذ بداية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأماكن التجمعات.

وأضافت الدكتورة ريم مصطفى، أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة تواصل انتشارها يوميًا وطوال شهر رمضان وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط، السكر، الاعتلال الكلوي) أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، الأندية، مراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي، والتي تقدم رسائل التوعية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة خلال صيام رمضان، فضلًا عن التعريف بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا.

وأشارت دكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد ١٠٩٦٠، صحة المرأه عدد ٩٤٥٤، سمعيات عدد ١٨٢١، وعدد ٣٧٩ بمبادرة صحة الأم والجنين بإجمالي ١٠ آلاف ٩٦٠ مواطن خلال خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.