الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلماني: القيادة السياسية تلعب دورا محوريا لاحتواء الصراع في المنطقة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يعكس يقظة الدولة المصرية وسرعة تحركها لاحتواء حالة التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا الاتصال جاء في توقيت بالغ الدقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح يهدد استقرار الشرق الأوسط بالكامل.

وقال إسلام التلواني: التحركات المصرية عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة وعلى كافة المستويات في هذا التوقيت، يؤكد المسئولية في التعامل مع تطورات الأوضاع، والسعي نحو احتواء الأزمة وتحقيق التهدئة.

وأكد عضو مجلس النواب، حرص مصر وسعيها الدؤوب لمنع تفاقم الأزمة قبل أن تصل إلى مراحل يصعب السيطرة عليها، موضحا أن الاتصال حمل رسائل واضحة تتعلق بضرورة خفض التصعيد ورفض توسيع دائرة الصراع.

وشدد النائب على أن الموقف المصري واضح أمام الرأي العام العالمي برفض أي استهداف لدول الخليج أو الأردن أو العراق، باعتبار أن هذه الدول لم تشارك في العمليات العسكرية، ولم تكن طرفًا في الأزمة، بل ساهمت في جهود التهدئة، وهو ما يعكس تمسك مصر بثوابت سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول والحفاظ على استقرار المنطقة وعدم الزج بدول جديدة في دائرة المواجهة.

ولفت النائب إسلام التلواني، إلى أن القاهرة تسعى إلى فتح قنوات للحوار بين مختلف الأطراف، والعمل على تغليب الحلول السلمية قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يهدد الأمن الإقليمي، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتباط الأزمات العسكرية باستقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاتصال يؤكد على جهود مصر الرامية إلى القيام بدور الوسيط لاحتواء الأزمة، وهو ما يعكس ثقة المجتمعين الإقليمي والدولي في قدرة الدولة المصرية على لعب دور متوازن يحظى بقبول مختلف الأطراف، مستندة إلى تاريخ طويل من إدارة الأزمات ونجاحها في تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات المعقدة.

وقال التلواني: القيادة السياسية تدرك خطورة استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، على جميع المستويات، لذلك تسعى مصر دائما إلى الجلوس لطاولة المفاوضات بما يحقق استقرار المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعصا مكنسة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة على يد زوجها في أوسيم

جنازة

كان رايح يجيب سحور.. تشييع جثمان شاب قـ.تل على يد آخر في المنوفية

المتهم

مقطع صوتى مخل.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد