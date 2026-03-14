تايلر آدامز خارج تشكيلة بورنموث لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

لم يدخل تايلر آدامز ضمن تشكيلة بورنموث لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي اليوم السبت.

لم يدخل لاعب الوسط الأمريكي، الذي عاد الشهر الماضي بعد تعافيه من إصابة في الرباط الجانبي للركبة، مدرجًا في قائمة الإصابات قبل رحلة الفريق إلى ملعب تيرف مور.

لعب آدامز المباراة كاملةً في آخر ظهور لبورنموث - التعادل السلبي 0-0 مع برينتفورد في 3 مارس.

يوم الجمعة، صرّح مدرب بورنموث، أندوني إيراولا، أنه لا توجد إصابات جديدة في الفريق.

وقال: "سيكون لدينا جميع اللاعبين الذين كانوا متاحين في المباراة الأخيرة ضد برينتفورد".