تناوله مسلسل حكاية نرجس .. 10 سنوات حبسا عقوبة خطف الأطفال في القانون

سلط مسلسل " حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور، والذي يتم عرضه حاليا خلال شهر رمضان، الضوء على جريمة خطف الأطفال، حيث تتناول «حكاية نرجس» الألم الصامت الذى تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي، ما قد يدفع البعض إلى اختطاف طفل لنسبه إليها .

و أذيعت أمس الحلقة العاشرة من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، قيام نرجس بخطف الطفل الثالث، وذلك بعد ان هددها زوج شقيقتها بفضح امرها .

عقوبة خطف الأطفال



نصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما يعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".