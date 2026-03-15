وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد سير الدراسة بمدارس ساحل سليم

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاحد ، جولة تفقدية زار خلالها 3 مدارس بقرى بالجمسة واللوقا والمطمر بإدارة ساحل سليم التعليمية، لمتابعة تطبيق لائحة الانضباط. المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف ،وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة..رافقه خلال الجولة كمال عبد الرحمن وكيل إدارة ساحل سليم التعليمية ومسؤولى المتابعة الميدانية .

استهل وكيل الوازارة جولته بمتابعة سير الدراسة بمدرسة 6 اكتوبر الابتدائية المشتركة بقرية الجمسة البالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى على فترتين ثم تابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد صلاح سالم للتعليم الأساسى باللوقا البالغ عدد فصولها 18 فصل بالمرحلة الابتدائية و9 بالإعدادية وتابع انتظام الدراسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بها .

كما زار وكيل الوزارة مدرسة ساحل سليم الثانوية التجارية المشتركة بالمطمر البالغ عدد فصولها 35 فصل دراسى وتفقد بعض الفصول الدراسية وشدد على ضرورة الالتزام فى الحضور والمواظبة لتحقيق أقصى استفادة من المواد الدراسية .

واطمأن وكيل الوزارة - خلال الجولة - على انتظام الدراسة بكافة المراحل الدراسية متفقدا بعض الفصول وحضر بعض الحصص واستمع إلى شرح المعلمين و تابع مستوى الطلاب بالفصول ووجه بضرورة الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب أول بأول وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى .



كما شدد" دسوقى " على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية وتطبيق برامج القرائية بالمرحلة الابتدائية ومتابعة الغياب اليومى والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية لخلق بيئة آمنة وجاذبة للطلاب وتنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب وتعميق قيم الولاء والانتماء و تفعيلا للمشاركة المجتمعية.