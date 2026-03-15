محافظ الغربية يتابع تطوير كورنيش محور محلة منوف

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ محافظة الغربية أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا، والمُنفذ بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري وتنظيم الحركة المرورية داخل المدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يمتد بطول نحو 2000 متر من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة، ويشمل إنشاء ممشى حضاري على جانبي ترعة القاصد، إلى جانب تنفيذ مناطق خضراء وأعمال تجميلية وتطوير المرافق، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتوفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة.