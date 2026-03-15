ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل 162.60 جنيه مقارنة 162.34 جنيه بسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

خلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية اليوم الأحد 15-3-2026 نحو:

سعر الشراء:172.02جنيه.

سعر البيع:172.40 جنيه.

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد 15-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:169.16 جنيه.

سعر البيع:172.20جنيه.

صعد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 15-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:169.13جنيه.

سعر البيع:171.75جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأحد 15-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:169.01جنيه.

سعر البيع:172.88جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.45جنيه.

سعر البيع:171.58جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلى الكويتى اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.51جنيه.

سعر البيع:171.83جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:166.11جنيه.

سعر البيع:173.21جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.17جنيه.

سعر البيع:171.90 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:163.18جنيه.

سعر البيع:171.49 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 15-3-2026 نحو :

سعر الشراء:159.03جنيه.

سعر البيع:171.58 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 15-3-2026 نحو:

سعر الشراء:171.22جنيه.

سعر البيع:171.73 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الأحد

172.02 جنيه للشراء.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

162.60جنيه.