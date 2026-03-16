ريا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في حفل الأوسكار.. شاهد

حرصت ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور من أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل الأوسكار 2026.

إطلالة ريا أبي راشد في الأوسكار

لفتت ريا أبي راشد الأنظار؛ بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر، ذا أكمام مكشوفة، ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ريا أبي راشد، حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي، كما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريا أبي راشد بشعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.