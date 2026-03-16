إطلاق تحديث OxygenOS 16.0.5.700.. هل هاتفك منهم؟

بدأت شركة ون بلس بإطلاق تحديث OxygenOS 16.0.5.700 لهاتفي ون بلس 15 وون بلس 13s في الهند، ويتم حاليًا إطلاق التحديث على دفعات عبر تحديثات هوائية تدريجية.

ويتلقى عدد محدود من المستخدمين التحديث أولًا، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع خلال الأيام القادمة.

بالنسبة لهاتف OnePlus 15، يحمل التحديث إصدار البرنامج الثابت CPH2745_16.0.5.700(EX01) في الهند.

أما بالنسبة لهاتف OnePlus 13s، فيأتي التحديث بالإصدار CPH2723_16.0.5.700(EX01).

يتضمن التحديث العديد من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وسهولة الاستخدام. يدعم كلا الجهازين الآن مؤقتات متعددة في وقت واحد، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل عدة مؤقتات في آنٍ واحد لتحسين تعدد المهام. كما تم تحديث واجهة المؤقت لعرض أوقات التوقف المقدرة، مما يُسهّل تتبع وقت انتهاء كل مؤقت.

تم تحديث بوابة المحتوى أيضاً، وهي تدعم الآن نسخ التطبيقات، مما يتيح مشاركة المحتوى بسهولة أكبر بين التطبيقات أو الحسابات.

تم تحسين ميزات الاتصال أيضًا. أُضيف خيار جديد بعنوان "فتح الملفات المستلمة تلقائيًا". يتيح هذا الخيار للمستخدمين تحديد ما إذا كانت الملفات المستلمة عبر خدمات المشاركة ستُفتح تلقائيًا بعد تنزيلها.

ميزة إضافية

يأتي هاتف OnePlus 13s مزودًا بميزة إضافية لتسهيل الاستخدام تُسمى "إشارات الحركة". يساعد هذا الخيار على تقليل دوار الحركة عند استخدام الهاتف في المركبات المتحركة. ويمكن تفعيله بالانتقال إلى الإعدادات ← تسهيل الاستخدام والراحة ← إشارات الحركة.

كما يتلقى كلا الجهازين تحديث الأمان الخاص بنظام أندرويد لشهر مارس 2026، والذي يعمل على تحسين أمان النظام واستقراره بشكل عام.

نظراً لأن التحديث يتم طرحه تدريجياً، فقد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار بضعة أيام قبل تلقي الإشعار.

إذا لم تتلقَ إشعار التحديث عبر الهواء (OTA) بعد، يمكنك التحقق من التحديث يدويًا باتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات على هاتفك.

مرر لأسفل وانقر على " حول الجهاز" .

اختر إصدار OxygenOS .

انقر على "التحقق من وجود تحديثات" .

إذا كان التحديث متاحًا، فانقر على "تنزيل وتثبيت" .

أعد تشغيل الجهاز بعد التثبيت لإكمال التحديث.