ليلة القدر.. كيف تستعد لـ 27 رمضان
وزير الصحة يزور مركز «دميتري روجاتشيف» الروسي الوطني لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال
دعاء ليلة ٢٧ رمضان ..ردده حتى طلوع الفجر لعلك تكون من العتقاء
أرقام كارثية لـ توروب مع الأهلي في أخر 20 مباراة
الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو
400 جنيه زيادة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
ذكرى وفاة الشيخ جاد الحق.. رجل المواقف الشامخة الذى كان لا يغضب إلا لله
تكريم صناع مسلسل السوق الحرة في صدى البلد.. شاهد
إيران : لا نستهدف إلا القواعد العسكرية وأصول أمريكا في المنطقة
خروج 16.8 مليار دولار من 8 أسواق آسيوية في ظل تقلبات أسعار الطاقة
وحدة المصير وترابط المصالح.. وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطات جولاته العربية
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق تحديث OxygenOS 16.0.5.700.. هل هاتفك منهم؟

لمياء الياسين

بدأت شركة ون بلس بإطلاق تحديث OxygenOS 16.0.5.700 لهاتفي ون بلس 15 وون بلس 13s في الهند، ويتم حاليًا إطلاق التحديث على دفعات عبر تحديثات هوائية تدريجية.

 ويتلقى عدد محدود من المستخدمين التحديث أولًا، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع خلال الأيام القادمة.

بالنسبة لهاتف OnePlus 15، يحمل التحديث إصدار البرنامج الثابت CPH2745_16.0.5.700(EX01) في الهند.

 أما بالنسبة لهاتف OnePlus 13s، فيأتي التحديث بالإصدار CPH2723_16.0.5.700(EX01).

يتضمن التحديث العديد من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وسهولة الاستخدام. يدعم كلا الجهازين الآن مؤقتات متعددة في وقت واحد، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل عدة مؤقتات في آنٍ واحد لتحسين تعدد المهام. كما تم تحديث واجهة المؤقت لعرض أوقات التوقف المقدرة، مما يُسهّل تتبع وقت انتهاء كل مؤقت.
تم تحديث بوابة المحتوى أيضاً، وهي تدعم الآن نسخ التطبيقات، مما يتيح مشاركة المحتوى بسهولة أكبر بين التطبيقات أو الحسابات.

تم تحسين ميزات الاتصال أيضًا. أُضيف خيار جديد بعنوان "فتح الملفات المستلمة تلقائيًا". يتيح هذا الخيار للمستخدمين تحديد ما إذا كانت الملفات المستلمة عبر خدمات المشاركة ستُفتح تلقائيًا بعد تنزيلها.

ميزة إضافية

يأتي هاتف OnePlus 13s مزودًا بميزة إضافية لتسهيل الاستخدام تُسمى "إشارات الحركة". يساعد هذا الخيار على تقليل دوار الحركة عند استخدام الهاتف في المركبات المتحركة. ويمكن تفعيله بالانتقال إلى الإعدادات ← تسهيل الاستخدام والراحة ← إشارات الحركة.

كما يتلقى كلا الجهازين تحديث الأمان الخاص بنظام أندرويد لشهر مارس 2026، والذي يعمل على تحسين أمان النظام واستقراره بشكل عام.

نظراً لأن التحديث يتم طرحه تدريجياً، فقد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار بضعة أيام قبل تلقي الإشعار.

إذا لم تتلقَ إشعار التحديث عبر الهواء (OTA) بعد، يمكنك التحقق من التحديث يدويًا باتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات على هاتفك.
مرر لأسفل وانقر على " حول الجهاز" .
اختر إصدار OxygenOS .
انقر على "التحقق من وجود تحديثات" .
إذا كان التحديث متاحًا، فانقر على "تنزيل وتثبيت" .
أعد تشغيل الجهاز بعد التثبيت لإكمال التحديث.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قوي عاملة البرلمان تناقش الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات

لقاء موسع بين رئيس شباب النواب ورابطة النقاد الرياضيين لبحث الخروج من مأزق تعرض الاندية الشعبية للإندثار

رئيس شباب النواب يناقش مع رابطة النقاد الرياضيين الخروج من أزمات الاندية الشعبية

مسلسل علي كلاي

تناولها مسلسل علي كلاي.. حقوق كفلها القانون لحماية كبار السن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد