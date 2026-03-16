نائب : تلاحم الأسرة المصرية حائط الصد الأول للدولة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الوحدة الوطنية وتلاحم نسيج الشعب المصري يظلان الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأشار "الجندي" في بيان له اليوم، إلى أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية والاقتصادية، بل بمدى تماسك الأسرة المصرية والتفافها خلف قيادتها ومؤسساتها الوطنية، معتبراً أن هذا الاصطفاف هو المحرك الرئيسي لعجلة البناء والتنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المواطن المصري ليس مجرد مستفيد من خطط التنمية، بل هو الشريك الأصيل في بناء الجمهورية الجديدة؛ فوعي المواطن وتحمله للمسؤولية الوطنية في الأوقات الفارقة هو ما مكن الدولة من عبور التحديات الجسام، موضحًا أن الدولة المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية، تضع الإنسان على رأس أولوياتها، وتعمل بمنهجية شاملة على ترسيخ مفاهيم المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الوطن دون تمييز.

وثمن النائب حازم الجندي حرص الدولة البالغ على رعاية وحماية حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية والمعيشية رغم التعقيدات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمتابعة الأسواق وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تعكس انحيازاً كاملاً للمواطن البسيط، وتؤكد أن "الأمن الغذائي والاجتماعي" جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار روح التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، داعياً كافة القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المشروع الوطني المصري، ومواصلة العمل لتعزيز الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن مصر القوية بوحدة شعبها وعراقة مؤسساتها قادرة على تخطي كافة الصعاب وتحقيق تطلعات مواطنيها في مستقبل آمن ومستقر.