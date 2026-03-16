إصابة 5 أشخاص في حادث بالوادي الجديد

أُصيبت 4 سيدات ومسن، منذ قليل، في حادث مروري وقع داخل مزرعة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد انقلاب تروسيكل، ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين مستقليه.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزينتيجة انقلاب تروسيكل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ داخل قرية الكفاح بمحيط مركز الفرافرة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة رقية المتولي علي السيد، 52 عامًا، وأحمد يحيى البيلي، 60 عامًا، وحورية السيد علي، 40 عامًا، وأمل على جبارة، 50 عامًا، وهدى محمد أحمد، 52 عامًا، ونقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.