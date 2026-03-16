تناولها "حد أقصى".. الحبس وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه عقوبة الابتزاز الإلكتروني

سلط مسلسل " حد أقصى" المعروض ضمن مسلسلات رمضان، بطولة مع روجينا، محمد القس، خالد كمال، بسنت أبو باشا، الضوء على قضية الابتزاز الالكتروني ، والتي يستخدمها البعض ضد أشخاص من خلال استغلال بعض المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالأفراد، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية أو القيام بأفعال معينة تحت التهديد .



و أظهر المسلسل في نهاية حلقاته أرقام وأدوات التواصل الخاصة بمباحث الإنترنت للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكترونى.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، كيف واجه القانون

جرائم الابتزاز الإلكتروني .

ونص قانون مكافحة جرائم الانترنت، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.