هنتسحر إيه النهاردة .. فول بالخضار المشوي وسلاطة حمص بالطحينة

هنتسحر ايه النهاردة .. يتردد هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نعرض لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

فول بالخضار المشوي

نعرض لكم طريقة عمل فول بالخضار المشوي من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

فول مدمس

بصل مشوي

ثوم مشوي

فلفل ألوان مشوي

طماطم مشوية

زيت

ملح

كمون

كاري

طريقة عمل فول بالخضار المشوي



افرمي الطماطم والفلفل والبصل والثوم في الكبة ورشي عليهم الملح والكمون.

شوحي المزيج على النار حتى تتسبك قليلا ثم ضعي السمنة والكاري وقلبيهم ثم ضعي الفول وقلبيهم وقدميه ساخنا.

سلطة الحمص لمروة مهنى



المقادير

حمص مسلوق

زبادي

ثوم

طحينة

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

عصير ليمون

للتقديم

خبز شامي محمص

اوراق نعناع

لبنة

حبة البركة

طريقة عمل سلطة الحمص

اخلطى كل المكونات فى الكبة جيدا ثم ضعيها فى طبق التقديم.

زيني سلطة الحمص بالنعناع وحبة البركة وقدميها مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.

