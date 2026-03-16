قنصل مصر الأسبق بإسرائيل: علاقاتي النسائية كانت في إطار عملي لاستخراج المعلومات عن الجانب الإسرائيلي

حل السفير رفعت الانصاري قنصل مصر الأسبق في إسرائيل، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس" المذاع على قناة " الشمس".

وقال رفعت الانصاري:" علاقاتي النسائية كانت في إطار عملي لـ إستخراج المعلومات عن الجانب الإسرائيلي ليس إلا ولم اتفاخر بها".

وتابع رفعت الانصاري :" كنت محظوظ بقدرتي على استدراج السيدات من الجانب الإسرائيلي في فترة عملي من اجل استخراج المعلومات عن إسرائيل ".



وأكمل رفعت الأنصاري :" إسرائيل هي العدو الوحيد للشعب المصري"، مضيفا:" إسرائيل توجه 70 % من طاقاتها العسكرية والمخابراتية ضد إيران ".

