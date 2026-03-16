برلماني : تنشيط السياحة يعزز الاقتصاد ويدعم خطة مصر لجذب 30 مليون أجنبي

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن مؤشرات الحركة السياحية يعكس ثقة السائحين في المقصد المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات وزير السياحة والآثار بشأن سير الوضع السياحي بشكل جيد، رغم التباطؤ النسبي في بعض الحجوزات المقبلة، تؤكد أهمية مواصلة العمل على دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوسيع نطاق الترويج للمقصد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

جذب شرائح متنوعة من السائحين

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والدينية والعلاجية والترفيهية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تمكنها من جذب شرائح متنوعة من السائحين، خاصة مع توجه الدولة نحو تقديم تجارب سياحية متكاملة تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوع مقاصدها.

وأوضح جابر أن زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سيكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية كبيرة، من بينها زيادة الإيرادات الدولارية، ودعم الاحتياطي النقدي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات السياحية وتطوير البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.