اقتراحات أكلات ليوم الوقفة.. أفكار بسيطة قبل العيد

يحرص الكثير من الأسر على تحضير أكلات مميزة في يوم الوقفة، حيث يعد هذا اليوم فرصة للتجمع العائلي والاستعداد لأجواء العيد. وتفضل ربات البيوت إعداد أطعمة بسيطة وسريعة قبل الانشغال بتحضيرات العيد، خاصة مع توافد الأهل والأصدقاء.

ومن بين الأكلات التي يمكن تقديمها في يوم الوقفة، المحاشي بأنواعها مثل الكوسة والباذنجان وورق العنب، فهي من الأطباق المحببة لدى الكثيرين وتناسب العزومات العائلية.

كما يمكن إعداد الفراخ المشوية أو الفراخ في الفرن مع الأرز أو البطاطس، وهي وجبة مشبعة وسهلة التحضير.

ويفضل البعض تقديم المكرونة بالبشاميل أو المكرونة بالصلصة كوجبة رئيسية، خاصة أنها من الأكلات التي يحبها الكبار والأطفال.

ومن الأكلات الخفيفة التي يمكن تحضيرها أيضًا البيتزا أو السندوتشات المتنوعة، خصوصًا إذا كان هناك أطفال في المنزل.

ولا تخلو مائدة يوم الوقفة من الحلويات البسيطة مثل الكحك والبسكويت أو المهلبية، إلى جانب المشروبات الساخنة التي تضيف أجواء مميزة قبل استقبال أيام العيد.

ويمكن تنويع الأطعمة في هذا اليوم بين الأكلات التقليدية والوجبات السريعة، بما يناسب أذواق جميع أفراد الأسرة ويجعل أجواء الوقفة أكثر بهجة.