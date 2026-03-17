إيران تبدأ الموجة 58 ضد إسرائيل وسقوط شظايا بمطار بن جوريون
هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
أنجولا تطلق مشروع بناء أول قمر صناعي لرصد الأرض بتكلفة 259 مليون دولار

أ ش أ

 أطلقت السلطات الأنجولية رسمياً، مشروع بناء وإطلاق أول قمر صناعي وطني لرصد الأرض "أنجيو-1" ،  في إطار جهودها الطموحة لتطوير قطاع الفضاء وتحقيق الاستقلال التكنولوجي.
وذكر موقع "وي آر تيك أفريقا" الإخباري اليوم /الثلاثاء/ أنه أقيم حفل إطلاق المشروع في منشآت شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء بمدينة تولوز الفرنسية، برئاسة ماريو أوجوستو دا سيلفا أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنجولي. وتقدر تكلفة القمر الجديد بنحو 225 مليون يورو (حوالي 259 مليون دولار أمريكي)، ويجري تطويره بالشراكة مع "إيرباص".


وخلال مراسم التدشين، أكد الوزير الأنجولي أن القمر الصناعي ANGEO-1 سيمكن بلاده من الوصول المباشر والسيادي إلى أكثر من ألف صورة عالية الدقة يوميا، وذلك وفقا لبيان صادر عن المكتب الوطني لإدارة برنامج الفضاء في أنجولا (GGPEN)، الذي كان ضمن الوفد الأنجولي.
وأفاد البيان بأن "هذه القدرة ستكون أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأمن الإقليمي، مما يعزز قدرة البلاد على وضع سياسات عامة واتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى بيانات ملموسة".
ويعد هذا المشروع جزءا من تنفيذ البرنامج الوطني للفضاء وتهدف السلطات في أنجولا إلى "تحويل البلاد من مجرد مستخدم لخدمات ومنتجات وتقنيات الفضاء إلى مشغل ومنتج لهذه التقنيات نفسها، وبالتالي ضمان استقلالها التكنولوجي في الفضاء".
وإلى جانب الاتصالات، يخطط البرنامج لرصد الأرض، يركز على الرصد البيئي، والزراعة الدقيقة، وإدارة الموارد الطبيعية، والوقاية من الكوارث.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس انجولا " جواو لورينسو" في شهر أكتوبر عام 2025، عن إنشاء وكالة الفضاء الأنغولية.
وتنص "الورقة البيضاء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023-2027" على إنشاء مركز لدراسات الفضاء، وتدريب الخبراء الوطنيين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية.
يذكر أن المكتب الوطني لإدارة برنامج الفضاء (GGPEN) هو وكالة حكومية أنغولية مسئولة عن تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء وإجراء الدراسات الفنية الفضائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

صورة تعبيرية

تموين القاهرة: عودة مواعيد المخابز إلى مواعيدها الطبيعية خلال أيام

محافظ الدقهلية

الدقهلية: خصم 3 أجولة دقيق من حصة مخبز بالمنصورة بسبب نقص الوزن

صورة موضوعية

جولة ميدانية مكثفة برأس غارب لمتابعة جاهزية الطرق ومخرات السيول

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

