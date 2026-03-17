أنجولا تطلق مشروع بناء أول قمر صناعي لرصد الأرض بتكلفة 259 مليون دولار

أطلقت السلطات الأنجولية رسمياً، مشروع بناء وإطلاق أول قمر صناعي وطني لرصد الأرض "أنجيو-1" ، في إطار جهودها الطموحة لتطوير قطاع الفضاء وتحقيق الاستقلال التكنولوجي.

وذكر موقع "وي آر تيك أفريقا" الإخباري اليوم /الثلاثاء/ أنه أقيم حفل إطلاق المشروع في منشآت شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء بمدينة تولوز الفرنسية، برئاسة ماريو أوجوستو دا سيلفا أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنجولي. وتقدر تكلفة القمر الجديد بنحو 225 مليون يورو (حوالي 259 مليون دولار أمريكي)، ويجري تطويره بالشراكة مع "إيرباص".



وخلال مراسم التدشين، أكد الوزير الأنجولي أن القمر الصناعي ANGEO-1 سيمكن بلاده من الوصول المباشر والسيادي إلى أكثر من ألف صورة عالية الدقة يوميا، وذلك وفقا لبيان صادر عن المكتب الوطني لإدارة برنامج الفضاء في أنجولا (GGPEN)، الذي كان ضمن الوفد الأنجولي.

وأفاد البيان بأن "هذه القدرة ستكون أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأمن الإقليمي، مما يعزز قدرة البلاد على وضع سياسات عامة واتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى بيانات ملموسة".

ويعد هذا المشروع جزءا من تنفيذ البرنامج الوطني للفضاء وتهدف السلطات في أنجولا إلى "تحويل البلاد من مجرد مستخدم لخدمات ومنتجات وتقنيات الفضاء إلى مشغل ومنتج لهذه التقنيات نفسها، وبالتالي ضمان استقلالها التكنولوجي في الفضاء".

وإلى جانب الاتصالات، يخطط البرنامج لرصد الأرض، يركز على الرصد البيئي، والزراعة الدقيقة، وإدارة الموارد الطبيعية، والوقاية من الكوارث.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس انجولا " جواو لورينسو" في شهر أكتوبر عام 2025، عن إنشاء وكالة الفضاء الأنغولية.

وتنص "الورقة البيضاء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023-2027" على إنشاء مركز لدراسات الفضاء، وتدريب الخبراء الوطنيين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية.

يذكر أن المكتب الوطني لإدارة برنامج الفضاء (GGPEN) هو وكالة حكومية أنغولية مسئولة عن تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء وإجراء الدراسات الفنية الفضائية.