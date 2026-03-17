قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ACCA تطلق مسارًا تعليميًا متكاملًا لطلابها في مصر بالتعاون مع جامعة لندن

ولاء عبد الكريم

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) عن طرح حزمة متطورة من الخدمات التعليمية والمهنية لطلابها في مصر، تتيح لهم الجمع بين التأهيل المهني والحصول على درجات أكاديمية بريطانية معترف بها دوليًا، وذلك في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المهن المالية عالميًا.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي عبر شراكة استراتيجية مع جامعة لندن، بما يتيح للطلاب إمكانية دراسة برامج البكالوريوس أو الماجستير عن بُعد بالتوازي مع دراستهم لمؤهل ACCA، دون الحاجة إلى السفر أو التوقف عن العمل، من خلال نظام تعليمي مرن يعتمد على التعلم الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أشارت ACCA إلى أن الطلاب يمكنهم الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة المهنية (BSc in Professional Accountancy) أثناء تقدمهم في دراسة المؤهل المهني، حيث يتم احتساب جزء من مقررات ACCA ضمن متطلبات الدرجة الأكاديمية، بما يعكس التكامل بين المسارين المهني والأكاديمي.

كما تتيح الشراكة لأعضاء ACCA استكمال مسارهم الأكاديمي من خلال الحصول على ماجستير العلوم في المحاسبة المهنية (MSc in Professional Accountancy) من جامعة لندن، عبر برنامج مرن يستهدف العاملين في القطاع المالي، ويسمح بتحويل الخبرات المهنية إلى مؤهل أكاديمي متقدم.
وأكدت الجمعية أن هذا النموذج التعليمي المتكامل يمنح الدارسين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل، في ظل تزايد الطلب على الكفاءات التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية، بما يعزز فرص التوظيف والتنقل الدولي داخل المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات.

وفي سياق دعم الكفاءات المحلية، تواصل ACCA توسيع نطاق تواجدها في مصر عبر التعاون مع الجامعات ومقدمي خدمات التعليم وأصحاب الأعمال، إلى جانب تنظيم فعاليات مهنية متخصصة تسهم في بناء مجتمع مالي متكامل، وربط الطلاب بقادة القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وفي خطوة جديدة لتعزيز التواصل مع الدارسين، أطلقت ACCA الموقع الرسمي الجديد الخاص بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تدشين جروب رسمي على موقع فيسبوك تحت اسم "ACCAEgyptOfficial"، بهدف توفير منصة مباشرة لدعم الطلاب ومساعدتهم على تطوير خططهم الدراسية واجتياز الاختبارات بكفاءة أكبر.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات المالية المؤهلة عالميًا، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في مصر وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

الطلاب في مصر جامعة لندن برامج البكالوريوس والماجستير قطاع المهن المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

