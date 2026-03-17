وضعت عليها الملابس في الدولاب.. إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة للمفتي

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بوضع الملابس عليها في دولاب منزلها بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 23 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

استمعت المحكمة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين:- هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، خلال جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمة.

وشهدت أولي جلسات المحاكمة إنكار المتهمة للاتهامات الموجهة إليها، وعدم قتلها لابنتها، كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمة عرض المتهمة على الطب النفسي لبيان حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية تستدعي إيداعها إحدى المصحات المتخصصة للعلاج.

كانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة بشعة إثر قيام ربة منزل بإخفاء ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالإبلاغ عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.