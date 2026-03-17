اليوم.. تشغيل كوبري مدخل مدينة كفر الدوار بالبحيرة تجريبيا لمدة أسبوع

أعلن محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، بدء التشغيل التجريبي لكوبري مدخل المدينة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس ولمدة أسبوع، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

وأوضح رئيس المدينة أن فتح الكوبري يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وللتخفيف من حدة التكدسات المرورية، خاصة مع زيادة الحركة داخل المدينة تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن التشغيل سيتم بصورة تجريبية لمدة أسبوع، على أن يتم إغلاق الكوبري مجددًا عقب انتهاء فترة التشغيل التجريبي لاستكمال الأعمال الجارية به، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا بشكل دائم عقب الانتهاء الكامل من كافة الأعمال الفنية والهندسية بالمشروع.

وأكد أن الحركة المرورية على الكوبري خلال فترة التشغيل التجريبي ستقتصر على سيارات النقل الخفيف فقط، مع منع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك في إطار تنظيم الحركة والحفاظ على سلامة الكوبري لحين الانتهاء من كافة الأعمال الجارية به.

وأضاف أن الكوبري يعد أحد المحاور المرورية الحيوية بمدخل المدينة، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لبعض أجزائه بالتوازي مع مشروع محور المحمودية، وأن إجراء التشغيل التجريبي خلال هذه الفترة يأتي في إطار مراعاة مصالح المواطنين والتيسير عليهم؛ بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بكفر الدوار.